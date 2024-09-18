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Россия одобрила строительство топливного трубопровода в Конго: Детали проекта

Россия одобрила строительство топливного трубопровода в Конго: Детали проекта

Правительство России и правительство Республики Конго подписали соглашение о партнерстве по проекту строительства нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар - Лутете - Малуко-Трешо" на территории африканской страны.

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