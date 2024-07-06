Сестра Роналду выложила фото с Мбаппе после поражения Португалии от Франции

Сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Эльма Авейру на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе после матча четвертьфинала чемпионата Европы - 2024.
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