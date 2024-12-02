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"А электричество за що?!" Украина осталась без света после удара России

"А электричество за що?!" Украина осталась без света после удара России

ИНОСМИ © Нейросеть "Наши дети пойдут в школы и детские сады — их дети будут сидеть по подвалам", — эти слова бывшего президента Украины сегодня вспоминают все голосовавшие за Порошенко и его просроченного преемника.

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