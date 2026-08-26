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Врачи дежурят у суда в Ереване, где проходит заседание по делу Кочаряна

Врачи дежурят у суда в Ереване, где проходит заседание по делу Кочаряна

Врачи скорой помощи дежурят у Антикоррупционного суда в Ереване, где проходит заседание по уголовному делу против второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в коррупционных схемах, 26 августа сообщает РИА Новости.

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