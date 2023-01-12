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РИА Новости: Западу осталось недолго до "последнего украинца"

РИА Новости: Западу осталось недолго до "последнего украинца"

Запад демонстрирует в борьбе с Россией один и тот же подход — как будто у него имеется доступ к неисчерпаемому источнику любых ресурсов, в том числе людских.

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