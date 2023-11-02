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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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PlayStation купит компанию iSIZE, чтобы сделать стриминг игр лучше с помощью ИИ Изда...

PlayStation купит компанию iSIZE, чтобы сделать стриминг игр лучше с помощью ИИ Изда...

PlayStation купит компанию iSIZE, чтобы сделать стриминг игр лучше с помощью ИИИздательство Sony Interactive Entertainment (SIE) объявило о намерении приобрести основанную в 2016 году британскую фирму iSIZE, специализирующуюся на разработке ИИ-решений для улучшения качества видео при стриминге.

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