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Пенсионные накопления в России достигли почти 10 трлн рублей

Пенсионные накопления в России достигли почти 10 трлн рублей

Пенсионные резервы в РФ достигли 3,3 трлн рублей, участники программы долгосрочных сбережений внесли более 83 млрд рублей, доходность фондов выше инфляции.

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