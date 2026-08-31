Пенсионные накопления в России достигли почти 10 трлн рублей

Пенсионные резервы в РФ достигли 3,3 трлн рублей, участники программы долгосрочных сбережений внесли более 83 млрд рублей, доходность фондов выше инфляции.
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