ВМЕСТЕ МЫ СИЛА 💪 Волонтёры группы «Тепло из дома. Новоаннинский» на этой неделе загрузили большой военный КамАЗ гуманитаркой.
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ВМЕСТЕ МЫ СИЛА 💪 Волонтёры группы «Тепло из дома. Новоаннинский» на этой неделе загрузили большой военный КамАЗ гуманитаркой.