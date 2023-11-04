Дополнение В. Богданова к высказыванию писателя Губермана о Путине. Все знают как много различных оскорблений и прозвищ расползлось в СМИ в России и зарубежом о Путине, но самую меткую, на мой взгляд, и точную высказал Губерман в одной из своих замечательных выступлений на ЮТУБ - канале.