Дополнение В. Богданова к высказыванию писателя Губермана о Путине. Все знают как много различных оскорблений и прозвищ расползлось в СМИ в России и зарубежом о Путине, но самую меткую, на мой взгляд, и точную высказал Губерман в одной из своих замечательных выступлений на ЮТУБ - канале.
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