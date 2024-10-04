Кровь из глаз и люди – зомби: вирус из Марбурга может быть страшнее ядерной войны

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Комментарии
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Евгений Петров
Теории заговоров это интересно конечно, но природа сама по себе живет. И вирусы, как любые существа мутируют, приспосабливаются. просто у них эволюция идет гораздо быстрее, чем у высших существ. И таки да, смертельные вирусы либо меняются и становятся менее смертельными, либо постепенно исчезают. Ибо убивать своего носителя, значит убивать себя. Все вирусы, постепенно становятся более заразными и менее смертельными. Правда нам от этого не легче 😂 То,ч то для них жизнь, для нас болезнь. С другой стороны, вирус герпеса отлично приспособился, есть практически у всех, но не проявляется, хотя и не лечится до конца, но стоит носителю ослабеть, выплывают симптомы. 😜
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