Русский Колоколъ Bodo Marks/dpa Мир стоит на пороге новой пандемии – предупреждает ВОЗ.
Кровь из глаз и люди – зомби: вирус из Марбурга может быть страшнее ядерной войны
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Петров
Теории заговоров это интересно конечно, но природа сама по себе живет. И вирусы, как любые существа мутируют, приспосабливаются. просто у них эволюция идет гораздо быстрее, чем у высших существ. И таки да, смертельные вирусы либо меняются и становятся менее смертельными, либо постепенно исчезают. Ибо убивать своего носителя, значит убивать себя. Все вирусы, постепенно становятся более заразными и менее смертельными. Правда нам от этого не легче 😂 То,ч то для них жизнь, для нас болезнь. С другой стороны, вирус герпеса отлично приспособился, есть практически у всех, но не проявляется, хотя и не лечится до конца, но стоит носителю ослабеть, выплывают симптомы. 😜
Ответить
5 час.
Александр Николаевич
СТРАШНО лапшу народу вешать! ЧТО имеем реально: тысячи БИОлабораторий АНГЛОСКУНСОПИНДОСОВ по всему миру. Подстраивают заразу под каждый "МУСОРНЫЙ" этнос!!! ИМ нужно срочно уничтожить ЧЕТЫРЕ-ПЯТЫХ всего населения планеты! Иначе ИМ могила.ТЕРМОЯДЕРНОЙ войны они очень боятся! РОССИЯ и "ЗОЛОТОЙ МИЛЛИАРД" ===КТО кого победит?!
Ответить
4 час.
лл
лина любимцева
жЫдовня любыми способами уменьшает народонаселение Земли. Войнами, эпидемиями, преступностью... КТО ТАМ В "ОЛИГАРХАХ"? Так вот они и есть заказчики всего этого безобразия...
Ответить
4 час.
Свежие комментарии