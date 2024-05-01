Разработчики Overwatch 2 немного смягчили наказания за досрочный выход из нерейт...

Разработчики Overwatch 2 немного смягчили наказания за досрочный выход из нерейтинговых матчейНа официальном форуме Overwatch 2 появилась тема, в которой разработчики сообщили игрокам о том, что в игре были “смягчены” наказания для тех игроков, кто покидал досрочно нерейтинговые матчи.