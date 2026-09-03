Путин рассказал о неожиданной встрече с тигром в тайге

Владимир Путин рассказал о встрече с тигром во время поездки по Приморскому краю. Поездку для президента организовал губернатор региона Олег Кожемяка, пишет "Лента.
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