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Басков, Вдовиченков и не только: кто из звезд готовится к новоселью

Басков, Вдовиченков и не только: кто из звезд готовится к новоселью

Николай Басков откровенно рассказал, почему до сих пор не въехал в свой подмосковный особняк. С какими трудностями народный артист РФ столкнулся во время обустройства? И когда состоится долгожданное новоселье? Кто еще из знаменитостей вот-вот переедет в новое жилье? И за какую сумму Владимир Вдовиченков выкупил у Анастасии Ивлеевой ее огромный дом? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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