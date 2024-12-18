Захарова: РФ поднимет вопрос о теракте против Кириллова на Совбезе ООН

РФ намерена поднять вопрос об убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова в ходе запланированного в пятницу заседания Совбеза ООН, сообщила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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