Член банды "цапков", убивший 18 человек, поставил себе виниры в СИЗО почти за миллион

Депутат Госдумы Александр Хинштейн направил запросы в Генпрокуратуру и ФСИН для проверки информации Член банды "цапков" (Кущевской ОПГ) Вова Беспредел, приговоренный к пожизненному заключению за 18 убийств, поставил себе виниры за 800 тысяч рублей в ростовском СИЗО, сообщает Telegram-канал Shot.