В Хабаровском крае таежный поселок избавили от тигра-собакоеда

Жители маленького поселка в таежных лесах Хабаровского края наконец-то могут спокойно вздохнуть. Несколько дней они пребывали в состоянии напряжения из-за угрозы, исходившей от страшного хищника: амурский тигр превратил их дворы в свои охотничьи угодья.
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