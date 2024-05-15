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В Хабаровском крае таежный поселок избавили от тигра-собакоеда

В Хабаровском крае таежный поселок избавили от тигра-собакоеда

Жители маленького поселка в таежных лесах Хабаровского края наконец-то могут спокойно вздохнуть. Несколько дней они пребывали в состоянии напряжения из-за угрозы, исходившей от страшного хищника: амурский тигр превратил их дворы в свои охотничьи угодья.

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