В Хабаровском крае таежный поселок избавили от тигра-собакоеда

Жители маленького поселка в таежных лесах Хабаровского края наконец-то могут спокойно вздохнуть. Несколько дней они пребывали в состоянии напряжения из-за угрозы, исходившей от страшного хищника: амурский тигр превратил их дворы в свои охотничьи угодья.