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В России решили изменить государственные гарантии оказания медицинской помощи населению

В России решили изменить государственные гарантии оказания медицинской помощи населению

В России решили изменить государственные гарантии оказания медицинской помощи населению. Об этом говорится в проекте соответствующей госпрограммы, размещенном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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