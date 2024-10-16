В России решили изменить государственные гарантии оказания медицинской помощи населению. Об этом говорится в проекте соответствующей госпрограммы, размещенном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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