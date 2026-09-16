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Украинский депутат заявил о катастрофической нехватке денег на зарплаты ВСУ

Украинский депутат заявил о катастрофической нехватке денег на зарплаты ВСУ

Украина столкнулась с острой нехваткой бюджетных средств, из-за чего государству нечем выплачивать зарплаты военнослужащим в ближайшие два месяца, заявил народный депутат от партии "Батькивщина" Вадим Ивченко .

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