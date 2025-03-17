Александр Ревва раскрыл печальную правду конфликта с матерью: «Это все иллюзия»

Певец тяжело переживает семейные дрязги. Александр Ревва Komsomolskaya Pravda/Global Look PressАлександр Ревва счастлив в браке и растит с женой Анжеликой двух дочерей, однако в его семье не все складывается настолько гладко, как бы артисту хотелось.
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