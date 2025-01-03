Овечкин уничтожил рекорд последних 57 лет! Великий русский пробил своего «клиента», став еще ближе к Гретцки

А вот отпраздновать победу не получилось.Противостояние между «Вашингтоном» и «Миннесотой» подразумевало дуэль русских снайперов — Александра Овечкина, который гонится за рекордом Гретцки, и самым забивающим игроком НХЛ по итогам 2024 года Кириллом Капризовым.
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