Овечкин уничтожил рекорд последних 57 лет! Великий русский пробил своего «клиента», став еще ближе к Гретцки

А вот отпраздновать победу не получилось.Противостояние между «Вашингтоном» и «Миннесотой» подразумевало дуэль русских снайперов — Александра Овечкина, который гонится за рекордом Гретцки, и самым забивающим игроком НХЛ по итогам 2024 года Кириллом Капризовым.