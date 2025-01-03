SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

125 подписчиков

Овечкин уничтожил рекорд последних 57 лет! Великий русский пробил своего «клиента», став еще ближе к Гретцки

Овечкин уничтожил рекорд последних 57 лет! Великий русский пробил своего «клиента», став еще ближе к Гретцки

А вот отпраздновать победу не получилось.Противостояние между «Вашингтоном» и «Миннесотой» подразумевало дуэль русских снайперов — Александра Овечкина, который гонится за рекордом Гретцки, и самым забивающим игроком НХЛ по итогам 2024 года Кириллом Капризовым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх