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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Попырин больше не работает c Малиссом

Попырин больше не работает c Малиссом

Австралиец начал работать с Малиссом в конце 2022-го. Под его руководством он поднялся из-за пределов топ-100 в топ-25 и выиграл два титула ATP, в том числе «Мастерс» Монреале в прошлом сезоне.

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