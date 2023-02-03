Readovka рассказывает итоги саммита Украины и ЕС

После завершения саммита «Украина-ЕС» в Киеве президент Незалежной Владимир Зеленский провел пресс-конференцию и в первую очередь объявил, что, несмотря на все озвученные ранее его подчиненными опасения Украина «платит высочайшую цену» за удержание АртемовскаМихаил Подоляк отказался комментировать потери в городе и прямо данные предусмотрительным Западом указания, США и Европа считают, что ВСУ отступят из АртемовскаПоставленное Западом оружие все равно не поможет Киеву «сдавать Бахмут никто не будет».