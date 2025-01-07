Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Галина
    бесполезно. умишка не хватит.Подарок к Рождес...
  • Галина
    👍👍👍👍👍Подарок к Рождес...
  • Ингерман Ланская
    в совдепии, по заветам этого ленена так и было - кухарки и пастухи рулили совком... европа идёт по пути совдепии... и...«Боевая кухарка» ...

ООН с опозданием признала преступления Украины, или Хунта Зеленского всё ближе к виселице

ООН с опозданием признала преступления Украины, или Хунта Зеленского всё ближе к виселице

Судя по содержанию доклада, размах преступлений киевской власти становится всё шире В праздничной суете, аккурат 31 декабря 2024 года в свет скромно вышел доклад Верховного комиссара ООН по правам человека, подготовленный Мониторинговой миссией этой организации на Украине.

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Комментарии
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Балу -
А толку?... Или пиндосы вдруг перестанут гниду киевскую поддерживать?... Или ему перестанут денег давать?... Или все вдруг у России попросят прощения и снимут санкции?... Да хрен там!... ООН уже давным давно сравнялась по влиятельности с лигой сексуальных реформ или с обществом защиты насекомых...
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9 час.
Karmadon
&quot;Нейтральные территории&quot; эт-то где такие? Антарктида, чи шо?
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6 час.
Валера Морозов
ООН -организация , полностью подконтрольная США. Давно пора не говорить о ней , как о международной. Она давно утратила свой смысл и значение.
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6 час.

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