Судя по содержанию доклада, размах преступлений киевской власти становится всё шире В праздничной суете, аккурат 31 декабря 2024 года в свет скромно вышел доклад Верховного комиссара ООН по правам человека, подготовленный Мониторинговой миссией этой организации на Украине.
ООН с опозданием признала преступления Украины, или Хунта Зеленского всё ближе к виселице
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Балу -
А толку?... Или пиндосы вдруг перестанут гниду киевскую поддерживать?... Или ему перестанут денег давать?... Или все вдруг у России попросят прощения и снимут санкции?... Да хрен там!... ООН уже давным давно сравнялась по влиятельности с лигой сексуальных реформ или с обществом защиты насекомых...
Ответить
9 час.
Karmadon
"Нейтральные территории" эт-то где такие? Антарктида, чи шо?
Ответить
6 час.
Валера Морозов
ООН -организация , полностью подконтрольная США. Давно пора не говорить о ней , как о международной. Она давно утратила свой смысл и значение.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии