ООН с опозданием признала преступления Украины, или Хунта Зеленского всё ближе к виселице

Балу -

А толку?... Или пиндосы вдруг перестанут гниду киевскую поддерживать?... Или ему перестанут денег давать?... Или все вдруг у России попросят прощения и снимут санкции?... Да хрен там!... ООН уже давным давно сравнялась по влиятельности с лигой сексуальных реформ или с обществом защиты насекомых...