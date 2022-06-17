«BTS будет существовать!» — Чонгук спас HYBE от банкротства и потребовал вернуть Bangtan Boys

Вы же знали, что Чонгук (Jungkook) из BTS — это феноменальный парень, который берется за любое дело и выполняет все на «отлично»?! Сегодня мы вам это докажем! На днях ребята из BTS заявили о временном роспуске группы, который фанаты АРМИ приравняли к официальному распаду коллектива.