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Больше информации о AMD RDNA 4 и FSR 4, но без особой конкретики Презентация AMD на CES ...

Больше информации о AMD RDNA 4 и FSR 4, но без особой конкретики Презентация AMD на CES ...

Больше информации о AMD RDNA 4 и FSR 4, но без особой конкретикиПрезентация AMD на CES 2025, как многие знают, была посвящена новым процессорам и ИИ, но также включала очень быстрый анонс видеокарт Radeon RX 7090 и нового апскейлера FSR 4.

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