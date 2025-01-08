Больше информации о AMD RDNA 4 и FSR 4, но без особой конкретики Презентация AMD на CES ...

Больше информации о AMD RDNA 4 и FSR 4, но без особой конкретикиПрезентация AMD на CES 2025, как многие знают, была посвящена новым процессорам и ИИ, но также включала очень быстрый анонс видеокарт Radeon RX 7090 и нового апскейлера FSR 4.