На острове в Онежском озере в Карелии открыли сразу два мемориала

Оба они посвящены горьким страницам Великой Отечественной войны. 17 августа на острове Южный Олений в Кижских шхерах Онежского озера состоялась церемония открытия сразу двух мемориалов – «Чайка» и «Освобождение».
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