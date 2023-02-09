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Танкисты ЦВО отрабатывают боевые задачи на модернизированных танках Т-80БВМ на полигоне в тыловом районе специальной военной операции

Танкисты ЦВО отрабатывают боевые задачи на модернизированных танках Т-80БВМ на полигоне в тыловом районе специальной военной операции

Новые танки позволяют существенно расширить возможности по контролю экипажа за боевой обстановкой за счет множества камер, датчиков, специального программного обеспечения и установленного тепловизора.

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