Танкисты ЦВО отрабатывают боевые задачи на модернизированных танках Т-80БВМ на полигоне в тыловом районе специальной военной операции

Новые танки позволяют существенно расширить возможности по контролю экипажа за боевой обстановкой за счет множества камер, датчиков, специального программного обеспечения и установленного тепловизора.
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