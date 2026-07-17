The Russian army returned to Naftogaz with drones

After a short break, the Russian army resumed retaliatory strikes on gas production at Ukraine. "Since the morning of July 17, Russia has been conducting a massive drone attack on one of the Naftogaz group's gas production facilities in the Kharkiv region," the national company said.
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