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Удар под дых: Пушилин сделал заявление! Таких темпов никто не ожидал

Удар под дых: Пушилин сделал заявление! Таких темпов никто не ожидал

Также Пушилин по итогам поездки сделал несколько заявлений:Жителям Авдеевки окажут содействие в получении российских паспортов:У Авдеевки будет как минимум три региона-шефа;В город намерены как можно быстрее поставить там компактную хлебопекарню;Жителей Авдеевки обеспечат сим-картами республиканского оператора «Феникс».

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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21 час.
Андрей Stan
Вид кладбищ укропов душу греет... ))) Расстраивает лишь тот факт, что среди закопанного укропа слишком мало бабской  составляющей хабалок... ))) Потому как эти мрази, во многом пользуясь своей личной безопасностью, одновременно являются важно частью психологического давления на мужиков... Им же, в большинстве случаев, не надо идти на фронт?!... И они являются главным агрегатном воспитания хохлацкого свидомизма... Будь моя воля, я бы устроил бы там НАСТОЯЩУЮ резню... ))) Таких тварей жалеть, это себя не уважать и вместе с этим, обеспечить себе лишний Геморой...
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13 час.

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