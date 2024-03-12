Удар под дых: Пушилин сделал заявление! Таких темпов никто не ожидал

Андрей Stan

Вид кладбищ укропов душу греет... ))) Расстраивает лишь тот факт, что среди закопанного укропа слишком мало бабской составляющей хабалок... ))) Потому как эти мрази, во многом пользуясь своей личной безопасностью, одновременно являются важно частью психологического давления на мужиков... Им же, в большинстве случаев, не надо идти на фронт?!... И они являются главным агрегатном воспитания хохлацкого свидомизма... Будь моя воля, я бы устроил бы там НАСТОЯЩУЮ резню... ))) Таких тварей жалеть, это себя не уважать и вместе с этим, обеспечить себе лишний Геморой...