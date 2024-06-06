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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адамов о «Зените» как лучшей команде в истории России: «За последние 20 лет – 100%. Когда «Спартак» феерил? До начала 2000-х»

В прошедшем сезоне петербургский клуб в шестой раз подряд выиграл РПЛ. Кроме того, «Зенит» одержал победу в Фонбет Кубке России.

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