В Смоленске сотрудники ГИБДД провели акцию, посвященную Дню Государственного флага России

В честь Дня государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа, на улицах города Смоленска сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Смоленского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» организовали праздничную акцию «Мой флаг - моя безопасность», в ходе которой с участниками дорожного движения проведены беседы по Правилам дорожного движения.