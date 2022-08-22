В Смоленске сотрудники ГИБДД провели акцию, посвященную Дню Государственного флага России

В честь Дня государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа, на улицах города Смоленска сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Смоленского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» организовали праздничную акцию «Мой флаг - моя безопасность», в ходе которой с участниками дорожного движения проведены беседы по Правилам дорожного движения.
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