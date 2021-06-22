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Дания выкинула Россию с Евро-2020, Украина стала 3-й в группе, победа Аргентины, Зарема жжет, Дзюба догнал Кержакова и другие футбольные новости

Дания выкинула Россию с Евро-2020, Украина стала 3-й в группе, победа Аргентины, Зарема жжет, Дзюба догнал Кержакова и другие футбольные новости

Привет! Этот ужасный понедельник закончился, но в это утро вторника мы пришли к вам с нашим традиционным утренним дайджестом 🐳 1.

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Лена Мисько
немного позже дополню тему другими новостями спорта
ВАРЯГ РУС
Какие новости? Шо, Лена Мисько, ""вегетативный"" период нашей колченогой сборной скоропостижно и позорно закончился жёстким обрезанием от Дании. 4:1, от кого? Позор. конечно за игру в сборной мильЁны не платЮт всего лишь тыЩи, так чего напрягаться. Эти мастера спорта международного класса промотали мои , твои , НАШИ деньги не дав в замен ничего. Колченогие мильЁнеры. По словам комментатора без Головина Монако эффективен на 40%, а с ним клуб дотянул до 81%. Где головинские те хотя бы 25%, так иногда "сверкнёт", головой об ногу стукнется и больше его не видно. Черчесов взял вину на себя, так давайте сбросим его со скалы. Дзюба извинился - да что мне его извинения. Когда пьяные артисты театра или певуны выходят на сцену и плохо играют или поют зритель уходит из театра или концерта. Когда военнослужащий допускает не выполнение своих обязанностей его наказывают и т.д а этим игрулям всё нормально позудят, пошипят и дальше перекатывать квадратный мяч за мильЁны. Для всех якобы спортсменов плавунов, скакунов и других пока не будут нести ответственность за позорные свои "выступления" сборы проводить в Магадане. Игрули в жо** х**.
Максим Комаров
Неплохо! Предлагаю Дзюбу сбросить со скалы вместе с Салатычем. Ибо, нафиг!
Лена Мисько
не очень поняла... "Варяг рус" ко мне лично какие претензии? новости не нравятся?, так не читайте... что Вы как мышь и кактус
Лена Мисько
не видела, когда Черчесов взял вину на себя?
ВАРЯГ РУС
Напомню. Когда бельгийцам сдали мол финнов раскатаем такая хитрость. Дания вообще не игрок. Готовимся под финнов и чуть вытянули. А если бы финский гол засчитали ( 5см ботинка - пожалели ), то посыпались как с датчанами.
Лена Мисько
это Вы мне что напомнили? - слова Черчесова? и где здесь "Черчесов взял вину на себя" ?
ВАРЯГ РУС
Вот это на слова Черчесова не похоже.
Лена Мисько
да, был у нас с Вами такой диалог, и что? при чем тут Черчесов?
ВАРЯГ РУС
Да ни причём. Это Вы его вплели в наш с вами диспут. Мне он( Черчесов) до сиреневой звезды. Я Простой болельщик и зритель, Я не оперирую футбольной тактикой и стратегией, Я как и все мы желаем видеть результат и не такой позорный как в этом году. Впрочем как и всегда. Удачи Вам в ваших анализах и предположениях. Будем болеть за нормальных команд, для которых не выход из группы позор.
Лена Мисько
я?... это интересно: сначала Вы начинаете со мной диалог в странной манере: " Какие новости? Шо..." там же в этом посте Вы пишите про Черчесова, а когда я прошу пояснить ... отвечаете: "Это Вы его вплели в наш с вами диспут" *** ладно, видимо жара на меня сильнее действует, и я ничего не поняла ((( *** за какую нормальную команду Вы будете болеть в 1/8?, если не секрет )
ВАРЯГ РУС
не секрет. По убыванию Франция, Италия. Германия. Португалия, Хорватия. Испания и наши "небратья" Украина.
Лена Мисько
отлично... )
ВАРЯГ РУС
А > это был сарказм. На тот момент проигрыш от Дании был достаточен.
Лена Мисько
что сарказм - я поняла, почему направлен на меня был - не поняла
ВАРЯГ РУС
Да не на Вас лично, а на комментарий. Между "какие" и "новости" в эмоциях забыл вставить ЕЩЁ. Новости о той бездарной игре было с перебором достаточно.
Лена Мисько
а в теме как раз написано какие)) А что кроме провала России на Евро-2020? «Тампа» в шаге от второго подряд финала, на Олимпиаду едет первый трансгендер, а Карри – не едет? *** спортивные новости ведь одним Евро и нашей футбольной сборной не ограничиваются)
ВАРЯГ РУС
Конечно участие в состязаниях, тем более в Олимпиаде недопида*** Я считаю это крах олимпийского движения и морали . В 70-х это было с легкоатлеткой из ГДР, в 2000-х бегунья из ЮАР. Может ещё кто просочился - не знаю. это ведь не просто выверт мозга. Это мужская анатомия против женской. Не будем углубляться в эту тему.
Лена Мисько
хорошо... не будем)
Лена Мисько
День памяти и скорби Ровно 80 лет назад нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз​​​. *** Сегодня по всей стране состоятся памятные мероприятия. На зданиях госучреждений будут приспущены государственные флаги, на жилых домах вывешены траурные ленты, отменяются развлекательные мероприятия.
Максим Комаров
В Англии Соболева за такой нырок болельщики бы морально уничтожили! Свои же. А мы радуемся, что хоть так. «Заработал пенальти».
Ruslan Zakirov
Это ты сам сейчас придумал про Англию? У них Рахим Стерллинг постоянно ныряет так, будто всю жизнь тренировался у Семака. И никто его особенно не поносит там.
Лена Мисько
главное уверенно ляпнуть... Макс часто так делает, даже не хочется его уже в неудобное положение ставить, и просить привести доказательства
Ruslan Zakirov
Да еще и память у него как у рыбки. Не помнит, что во время ЧМ в Бразилии его любимчика Халка свои же трибуны освистали за откровенный нырок. Хотя это были бразильцы, им-то куда до питерского понимания футбола.
Лена Мисько
да ладно, он в данном случае обиделся на критику в адрес уважаемого им Дзюбы... а иначе как "сам дурак" Максим не умеет вести диалоги и обсуждения - это его стиль поэтому будет писать про Зобнина и Соболева.. если ему от этого полегчает, то пусть пишет
КУАТ
- "Хотя это были бразильцы, им-то куда до питерского понимания футбола." - !!!!!!!!!!!! )))))))))))
Максим Комаров
Нет, не сам придумал. Это слышал от тебя, раз. Два: видел реакцию на неназначенный пенальти на дельфине Стерлинге (против Шотландии). Англия просто согласилась с арбитром. А Соболев пусть дальше ныряет. Вчера это позволило нам один забить. Хотя, лучше бы Головин забил 2 своих с игры, или Дзюба свой один.
Ruslan Zakirov
Головину нужно мяч остановить чтобы гол забить. У Дзюбы за всю игру был единственный момент, он его и забил.
Максим Комаров
Дзюба играл так, как повелел тренер. Принимал, боролся, сбрасывал. То, что Салатыч упростил тактику донельзя, не его вина. В принципе, и Дания до 38 минуты играла примерно так же. И Семак так играет против более мобильных команд, и Тедеско именно так. Последний ещё и оправдывал поражения своей команды отсутствием «столба». Один момент у Дзюбы был при 0-0, но он пробил слабо и коряво. Хотя и сумел развернуться в ударную позицию. А Головин, конечно, мог бы. Ну и пару хороших подходов запороли Зобнин и Джикия. Хоть это и не его дело - отдавать передачи в штрафную. Но ситуативно даже он участвовал. Нормальный план был. Для этого состава, возможно, единственный.
Ruslan Zakirov
Я уже говорил, что игра в тупостоячего столба - это убожество. Куда там чего скидывал Дзюба даже не смешно. Даже этот стоячий столб можно было бы использовать, если вместо прогулок Головина использовать скорость и мобильность Черышева. Про тактику Тедеско от тебя слышать насколько смешно, настолько же и привычно. Не обратил внимание, что больше всех в команде Спартак забил все-таки не столб Соболев, который тем более что пробивает пенальти, а Ларссон?
Максим Комаров
А в Зените и столб забивает, и Азмун. И что? Примитивная тактика, я не спорю. Но нам пока не посоревноваться много с кем в креативе. У нас нет 7-8 разноплановых напов мирового уровня. Как у Англии и других топов.
Ruslan Zakirov
Можно тупо забегать соперника, если игроки корявые. Чтобы ты там не говорил, но по количеству рывков за матч Соболев явно превосходит Дзюбу, а Черышев или Мостовой Головина. Плюс Баринов более способен к рывкам чем Оздоев. Караваев вместо Жиркова. Просто играй в высокий прессинг, а не обозначай его.
Максим Комаров
Рывки не считал. Возможно, Соболев резче, в силу молодости. Черышев уже всё, как и Валентиныч. А у Мостового ковид приключился. Баринов/рывки/Оздоев это не в кассу. Дима боец и отличный разрушитель, плюс, удар. Но сравнение с Магой - вкусовщина. Они соизмеримы по возможностям своим. В любом случае, это всё детали. Которые лучше видны Главному тренеру, согласен?
Ruslan Zakirov
Молодость Соболева относительно его количества рывков по сравнению с Дзюбой - дело не в возрасте. Дзюба никогда не делал большое количество рывков ни в 20, ни в 30. Это ближе к физиологии организма плюс направленное физическое развитие. Сравнение Баринова против Оздоева - это не вкусовщина. Это просто оценка его текущих физических кондиций. Оздоев сильно сдал в плане физики за последний год-полтора. Вместо Черышева можно было бы ставить того же Ионова. Но уж точно не Головин. Это все равно, что на гонки Формула-1 выйдут парни на картинге и будут пытаться обогнать по правилам Ф-1. Практически все скидки Дзюбы шли в молоко, потому что не было игрока, который бы на скорости мог подбирать эти скидки. Головину же надо мяч в ноги отдавать.
Максим Комаров
Головин не предпочтительнее Черышева по позиции - у них позиции разные. Денис и на ЧМ сыграл только из-за травмы не помню кого. Салатыч никогда 4-3-3 не играл, а на этом Евро вторым напом был Миранчук. Тоже, спорный выбор. По поводу текущей формы футболистов тренеру виднее - мы в занятиях не участвуем. Ну а так Мага опытнее и лучше сыгран с партнерами. Впрочем, Баринов и наигрывался третьим центральным защитником. Не знаю, почему против Дании он не вышел в старте.
Ruslan Zakirov
Головин играл левого нападающего. Черышев примерно там же и играет. В чем разница я не вижу. Что видно этому "тренеру" я не понимаю. Нормальный независимый человек никогда бы не позвал в команду Жиркова, не ставил бы постоянно Дзюбу в основе и держал бы его на поле 90 минут, понимал бы, что на данном турнире должны играть самые подвижные игроки, поэтому не ставил бы Головина и не держал бы его на поле по 90 минут.
Лена Мисько
Все команды, которые набрали 4 очка после двух матчей, гарантировали себе участие в плей-офф ЧЕ. Это значит, что Крал и Ларссон (как и Промес) не освободятся минимум до конца 1/8 финала.
Максим Комаров
Адвокаты Зобнина футбол смотрят жопой. Одна ошибка? Да этот паренёк потерялся изначально! Они с Оздоевым играли на одной линии, 2 опорных полузащитника. Мага страховал Марио, Роман - Далера. Правый фланг отработал без ошибок, а левый пожарил всю игру. Если Далер не успевал вернуться, то датчане тут же продавливали Зобнина. Первый тайм: Зобнин ловит скидку Дзюбы, находясь в убойной позиции, но вместо удара или острой передачи по привычке атакует ногу защитника. И потом возмущается. Первый мяч в наши ворота - небрежная передача Зобнина на Джикия - аут - гол. Про второй мяч и вспоминать не охота, за такие вещи из команды надо гнать. Третий и четвёртый - ну просто понаблюдайте за действиями Зобнина! Это был его бенефис. Или прямая диверсия, я не знаю. При том, что Кудряшов, Фернандес, Оздоев, Кузяев, Дзюба и Головин отпахали на совесть! А Зобнин и Миранчук похоронили наши ожидания и наши надежды. А потом он «силы нашёл». Да в жопу пошёл!
Лена Мисько
🛠 Стоимость проекта строительства «Арены Омск» осталась прежней. Распространяемая рядом СМИ информация об удорожании не соответствует действительности. / Проект финансируется на паритетных началах между компанией «Газпром нефть», правительством РФ и правительством Омской области. Первая часть бюджетного транша в размере 2,4 млрд рублей была выделена в ноябре 2020 года. В июне 2021 года Правительство Российской Федерации одобрило выделение Омской области межбюджетного трансфера на сумму 2,5689 млрд рублей. В бюджете Омской области в текущем году предусмотрено 395,8 млн рублей. / Остальную часть средств финансирует компания «Газпром нефть». Финансирование со стороны компании открыто в 2020 году. Общая стоимость проекта - 12 млрд рублей, согласно концессионного соглашения, подписанного сторонами 20 марта 2020 года. Стороны выполняют свои обязательства в соответствии с графиком.
Лена Мисько
интересное мнение.... есть ли хоть какие-то основания ждать иностранца во главе сборной? *** Foot’больные люди, [22.06.21 13:07] Судя по тому, что реформы для российского футбола пишут голландцы - я готов предположить, что иностранный тренер, если он появится в сборной, с большой вероятностью может быть из Нидерландов. Если опираемся на голландский опыт реформ, проецируя его на себя, то вроде бы логично не дергаться в другую сторону. Но думаю, что смена тренера возможна только после Катара. Если разве что совсем не завалим отбор к нему и не попадём на ЧМ-2022. Сроки понятны: 16 ноября заканчивается групповой этап. Стыковые матчи в рамках второго раунда отбора, определяющие последние 3 европейские сборные, закончатся 29 марта. То есть есть 3 дедлайна по тренеру - 16 ноября 29 марта 18 декабря (день финала, но может и раньше по ходу турнира) Дюкова знаю плохо, но то, что вижу, слышу и представляю о логике его решений - все они не резкие и многократно обдуманные. Будь то реформа лиг, кадровые решения или что-то ещё. Рубить с плеча - не его стиль. /// значит и на ЧМ нам ждать нечего (((
Ruslan Zakirov
То, что я вижу, что творится в Газпроме, не сказал бы, что Дюковские решения обдуманные вообще. А уж то, как он и его предшественники убили в России, что раньше называлось футболом - это точно никак с какими-то мыслительными процессами связывать нельзя. Больше похоже на детские капризы, избалованного ребенка.
Лена Мисько
МУЖ КАНДЕЛАКИ МОЖЕТ ЗАНЯТЬ ПОСТ ГУБЕРНАТОРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ От этого зависит — как будет финансироваться ФК «Нижний Новгород» (спойлер: это НЕ «Газпром») Общественно-политический Карп и Волжская ЕвроСтавка докладывают: в Нижегородской области грядут большие перемены на самом верху. Действующий губернатор Глеб Никитин после празднований по случаю 800-летия Нижнего Новгорода (конец августа этого года) может покинуть свой пост и уйти на повышение по федеральной линии. Одним из главных претендентов на его место считается супруг генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки — директор по особым поручениям «Ростеха», страстный болельщик «Фиорентины» и «Зенита» — Василий Бровко. В 2011 году он по просьбе «Анжи» разработал концепцию развития детско-юношеского футбола в Дагестане, а также организовал для клуба из Махачкалы презентацию нападающего Это’О. Помните я писал, что эта госкорпорация ведет переговоры по финансированию ФК «Нижний Новгород»? Все это звенья одной цепи. В случае назначения Бровко, усиление присутствия «Ростеха» в жизни области, где у компании огромное производство — неизбежно. В том числе, это каснется и футбольного клуба, деньги для финансирования которого берутся из налоговых вычетов за поддержку спорта. Ранее о том, что за вариантом с «Ростехом» стоит Бровко — сообщал Костя. Если все так и произойдет, то, с большой долей вероятности, тренировать команду уже этой осенью будут Аленичев и Титов. «Словечко за Диму замолвил Грызлов», — говорят наши с ЕвроСтавкой источники. Но это событие находится на некотором отдалении, а пока куда ближе к «Нижнему» подбиралась другая известная компания. Информация о появлении «Газпрома» на горизонтах Нижегородского футбола также не была лишена оснований. Газовый гигант лоббировал назначение на пост главного тренера «НН» Кержакова, который вместе с тренером Казаковым, о чьих темных делишках я рассказывал тут (https://t.me/karpinside/8445) — отправил «Томь» по итогам сезона прямиком в ПФЛ. Александр покинул клуб сразу после вылета, не уточнив однако причин своего бегства с тонущего корабля. В итоге, 17 июня Кержаков был назначен тренером «Нижнего» вместе со свой командой из Казакова и Аджинджала. Однако никакого спонсорства от «Газпрома» команда не получила, никаких бумаг — не подписано. На (https://eurostavka.ru/news/football/muzh-kandelaki-mozhet-zanyat-post-gubernatora-nizhegorodskoy-oblasti) территории Нижегородской области у питерских газовиков всего 5 заправок — это ничто, по сравнению с объемами «Ростеха», «ЛУКОЙЛа» или «Росатома». Компания Алекперова и Федуна, кстати, тоже недавно интересовалась спонсорством «Нижнего» и даже предлагала 1 млрд рублей (https://eurostavka.ru/news/football/muzh-kandelaki-mozhet-zanyat-post-gubernatora-nizhegorodskoy-oblasti). Но, по итогу, московские нефтяники сами отказались от этой идеи, решив сконцентрироваться на «Спартаке». В результате, бюджет нижегородского клуба ограничился внутренними ресурсами (средние и мелкие спонсорские контракты + собственный заработок) — на сумму в 1 млрд рублей. И в нем нет ни единой газпромовской копейки. С назначением Кержакова, конечно, максимально затянули. Надо было решать вопрос, минимум, к концу мая/началу июня. Чтобы полноценно подготовиться к сборам, расписать план тренировок, разобраться с переподписанием игроков после выхода из ФНЛ и найти достойных новичков. Но нет, все происходит в авральном режиме. Однако, в перспективе наиболее вероятен сценарий, при котором муж Канделаки займет кресло губернатора области, в ФК «НН» зайдет «Ростех» со спонсорским пакетом на 1-1,4 млрд рублей, а Аленичев с Титовым сменят Кержа в тренерском штабе. К концу сентября с этим должна наступить ясность. Как вам такой расклад — вери-гуд или ну его к черту, пусть лучше Никитин и виртуальный «Газпром» остаются, а рулить командой нужно доверить именно Кержакову? Источник: Eurostavka (https://eurostavka.ru/news/football/muzh-kandelaki-mozhet-zanyat-post-gubernatora-nizhegorodskoy-oblasti) @karpinside
Лена Мисько
тут пишут, что в ФК «Нижнем Новгороде» идет ожесточённое противостояние, кто будет заниматься селекцией для клуба: между тренером Александром Кержаковым и генеральный директором ФК «Нижний Новгород» Измайловым, который брат Наиля Измайлова. Ставим на то, что Кержаков и Ко победит и попытается побить рекорд по переходам, из «Зенита» в «Сочи», сколько там 14 футболистов было? Нет препятствий для настоящих патриотов российского футбола.
Лена Мисько
Честность - не порок, [22.06.21 10:52] Позиция по Андрею Луневу: У нас с клубом был уважительный конструктивный разговор, в котором каждая сторона имела возможность высказать свою позицию. И Александр Иванович и Елена Анатольевна уделили встречам более чем достаточное внимание. Так бывает, когда стороны не могут договориться. Это нормальный рабочий процесс. В этом нет неуважения клуба к игроку или игрока к клубу и его болельщикам. Мои слова про то, что я "ненавижу нынешний "Зенит" вырваны из контекста." Там был длительный 3-хчасовой диалог с болельщиками "Зенита", максимально уважительный и корректный. Задавалось много вопросов, в том числе и считаю ли я "Зенит" дном, а Медведева говном. Нет, не считаю, о чем и сказал. Мое личное отношение к "Зениту" никогда не влияло на переговорный процесс и позицию игрока. Абсурдно думать, что я уговаривал Андрея не подписывать контракт с "Зенитом" из-за того, что мне не нравится как болельщику поведение клуба в каких-то моментах. Такого не было. К переговорному процессу я относился профессионально и вел его в интересах игрока, а не в своих личных. Действительно считаю, что "Зенит" затянул с переговорами по контракту и с его подписанием. Игрок не должен инициировать со своей стороны подписание контракта, это неверно. Почему последние годы все переподписания контрактов в клубе идут тяжело и долго, я прокомментировать не могу. Вопрос к клубу. Но это не первая такая ситуация, что заставляет задуматься о причинах. Мы не требовали со своей стороны никаких финансовых условий и не выдвигали никаких цифр. Андрей получил предложение от клуба в феврале. Мы лишь были не согласны с тем, что изменились в меньшую сторону и значительным образом условия этого предложения. У подобной позиции клуба не было и нет объяснения и мотивации. Или мы ее не понимаем. Мы настаивали на предложении, которое было. Не более, но и не менее. При этом в значительной степени мы пошли на компромисс на встрече с Медведевым. Агентская комиссия отсутствовала, и мы ее не требовали. Называть причиной неподписания контракта то, что якобы мы не смогли что-то вырвать у "Зенита" или что мы в целом рвачи, просто глупо и неправда. Мы ни разу не выступали в СМИ и не комментировали ситуацию, ведя себя корректно по отношению к клубу и переговорам с ним. Тихо и спокойно вели их и терпеливо ждали позиции клуба, относясь к ней уважительно. При этом нам было непонятно, кто в клубе сливает информацию в СМИ (а то, что это происходило, признал и сам клуб, это является для руководства проблемой), в частности, цифры, обвиняет Лунева в том, что он что-то требует, говорит о тяжёлых переговорах, которых не было (была одна встреча в феврале, после чего переговоры возобновились лишь в конце мая), ну и совсем непонятным нам было, почему Александр Иванович после нашей 3-хчасовой встречи 13-го июня в интервью Сергею Егорову 16-го числа сообщил о том, что Лунев не хочет подписывать контракт. Это было неправдой, и в разгаре шел переговорный процесс. Андрей максимально объективен по отношению к себе во всех смыслах. Более порядочного, честного, работоспособного, выкладывающегося в полной мере и работающего над собой дополнительно футболиста найти сложно. При этом надо знать себе цену и быть самолюбивым человеком в хорошем значении этого слова. И то, что предлагалось "Зенитом" в феврале, было вполне заслуженно трудом игрока. Почему эти условия потом были значительно изменены, остаётся загадкой. На изменения мы и не согласились. С риторикой клуба сегодня мы не согласны. Она порождает неуверенность в футболисте, недоверие ему и неверие в него, а при таких обстоятельствах на первый план выходят уже даже не деньги.
Лена Мисько
В переговорный процесс с клубом лезли посторонние люди, которые предлагали все организовать и договориться с "Зенитом" и Илюхиной. Эти люди пытались воздействовать на футболиста и уговорить его с ними встретиться и сотрудничать. При этом у них по странному стечению обстоятельств была конфиденциальная информация по всем условиям и встречам (их датам, времени и месту). Кто-то в клубе сливал информацию на сторону этим деятелям, а те, пользуясь ей, пытались влезть в ситуацию. Мы этих людей не видели, не знаем, не намерены с ними встречаться, им было все обозначено футболистом. У нас есть четкое понимание, откуда растут ноги и кто этим занимался. Обращаюсь публично к этим нашим так сказать коллегам: мы никогда не позволим делать из футболиста и нас идиотов, разводить футболиста. Мы предельно открыты были с клубом и вели прямой переговорный процесс. Никому влезать в него мы не позволили бы. Зарубите у себя это на носу. Мы действуем исключительно в интересах Андрея и опираемся на его пожелания и позицию. Проблема Андрея только одна - в его доброте. Многие пытаются ею воспользоваться и попользовать игрока. Мы этого никому не позволим делать. Уважаем позицию клуба, какая бы она ни была. Уважаем его болельщиков. Уважаем город. Но просим и нас понять в этой ситуации, а в первую очередь футболиста. Он верой и правдой служил клубу, отдавал всего себя и свой спортивный потенциал для решения поставленных задач. Ошибался - кто не ошибается? Но Андрей Лунев заслуживает уважения и поддержки. Потому что сам ровно также относится ко всем и в клубе и за его пределами.
Лена Мисько
вот же... неприятно ((( *** ⚡️Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от коронавируса, а именно: — Прошедшие вакцинацию. — Переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев. — Имеющие отрицательный ПРЦ-тест, действительный в течение 3 дней. Наличие защиты от коронавируса будет подтверждаться специальным QR-кодом, при этом бумажные справки и сертификаты приниматься не будут. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Заведения, не соблюдающие эти требования, смогут работать только на доставку или на вынос.
Лена Мисько
Вы могли этого не заметить, но в Бразилии проходит Кубок Америки. Собрали несколько самых примечательных историй по старту турнира. Розыгрыш штрафного от Колумбии в первом матче - просто пушка https://www.championat.com/football/article-4382881-glavnye-sobytiya-starta-kubka-ameriki-2021-goda-po-futbolu-goly-nejmara-i-messi-video.html Championat Пока вы смотрите Евро, Неймар покоряет другой турнир. Чем запомнился старт Кубка Америки Месси снова вписал своё имя в историю.
Лена Мисько
🔥ЛАКСАЛЬТ В ДИНАМО Заиграет или Скопинцев сильнее?🤔
Лена Мисько
❗️УЕФА официально о возможном переносе матчей из Лондона: УЕФА, Футбольная ассоциация Англии и власти страны успешно работают в тесном сотрудничестве, чтобы провести полуфиналы и финал чемпионата Европы на стадионе Уэмбли, и нет никаких планов менять место проведения этих игр.
Лена Мисько
Ну наконец-то отличные новости перед Олимпийскими играми в Токио!!! * РИА Новости Спорт Наш легкоатлет Сергей Шубенков полностью оправдан по делу о применении допинга.
Лена Мисько
❗️В Москве первый крупный футбольный турнир, который может попасть под вход с прививками/пцр/антителами - это кубок, который состоится с 10 по 18 июля с участием Спартака, Рубина, Сочи и Химок на стадионах Спартака и Химок.
Лена Мисько
❗️ Заявление РПЛ: Лига ознакомилась с новым комплексом ограничительных мер, введённых московскими властями. Говорить о том, как эти меры отразятся на допуске зрителей на матчи РПЛ сезона 2021-22, который стартует 24-25 июля, пока преждевременно. Лига и клубы следят за развитием ситуации. Надеемся, что принятые решения позволят улучшить эпидемиологическую ситуацию.
Лена Мисько
❗️В ближайшее время будет проведен внеочередной исполком РФС, главной темой которого станут результаты сборной России на чемпионате Европы по футболу, сообщает служба коммуникаций организации. На нем будет присутствовать главный тренер Станислав Черчесов, который подведет итоги выступления на турнире. После этого члены исполкома дадут свою оценку работы тренерского штаба.
Лена Мисько
На полуфиналы и финал Евро в Лондоне на стадион смогут прийти более 60 тысяч человек, что составит около 75% вместимости Уэмбли. На прошлой неделе было подтверждено, что матч 1/8 финала на Уэмбли, а также полуфиналы и финал смогут посетить не менее 40 тысяч болельщиков. Все держатели билетов должны будут соблюдать ряд строгих требований, включая наличие отрицательного результата теста на COVID-19 или подтверждение полной вакцинации – две дозы, полученные за 14 дней до даты.
Лена Мисько
странную такую инфу сейчас прочла... днем не видела *** Политджойстик/Politjoystic, [22.06.21 17:54] Откровенная проверка Системы на прочность. … УЕФА предложила России отказаться от проведения оставшихся матчей Чемпионата Европы по футболу в Питере (23-го и 2-го) из-за проблем с пандемией.
Лена Мисько
нашла опровержение: ❗️Алексей Сорокин: о переносе матчей из Петербурга нам ничего неизвестно. Такие обсуждения не велись. Мы исходим из того, что мы готовимся к матчу, который пройдет завтра, а также к матчу четвертьфинала. https://euro2020.ria.ru/20210622/perenos-1738140733.html РИА Новости Сорокин: УЕФА не поднимал вопрос переноса матчей ЕВРО-2020 из Петербурга
Лена Мисько
давайте ребята отдыхайте и ждем вас в родном доме!!! *** Соболев, Джикия и Зобнин получат отдых до 1 июля после игры на Евро Выступающие за московский "Спартак" защитник Георгий Джикия, полузащитник Роман Зобнин и нападающий Александр Соболев с 1 июля приступят к тренировкам после игры на чемпионате Европы по футболу. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе красно-белых Ярослав Кулемин. "До 30 июня выходные, далее индивидуальные тренировки, с 7 июля с командой в общей группе", - сказал Кулемин.
Ruslan Zakirov
Главное, что все вернулись без значительных травм.
Лена Мисько
Артем Симонян из «Томи» подписал контракт с «Нижним Новгородом». Футболист является воспитанником «Зенита».

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