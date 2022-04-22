Berg PRESS

563 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • николай лебедев
    Про основную территорию забыли написать, что она оккупирована-оккупанты ФША. Япошки мазохисты, похоже, может послать ...Япония впервые с ...
  • анатолий андреев
    Ушлый пропиндосник!!В ДНР сочли опасн...
  • Александр
    Срут и просят помочь. Народили говнюков, - что снаружи, что снутри, - которые возмущаются тем, что до конца нас еще н...Молдова отказывае...

ПРАВДА о штурме Мариуполя. С кем на самом деле СТОЛКНУЛИСЬ союзные силы ДНР и ВС РФ? ЭТО ШОК (2022)

ПРАВДА о штурме Мариуполя. С кем на самом деле СТОЛКНУЛИСЬ союзные силы ДНР и ВС РФ? ЭТО ШОК (2022)

Ходит миф про детдомовцев-азовцев. В одном из левобережных районов Мариуполя был отряд под покровительством "Азова", так называемая "Центурия" из жителей микрорайона, разных полов и возрастов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх