Счетная палата предложила ввести вычет по НДПИ на геологоразведку для металлургов

Счетная палата предложила ввести вычет по НДПИ на геологоразведку для металлурговСчетная палата РФ предлагает ввести вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для горно-металлургических компаний, которые инвестируют в геологоразведку.