9000 мАч, 200 Мп, камера Sony с оптическим зумом, 185 Гц и IP69K: все характеристики OnePlus 16 раскрыты за день до премьеры

Главный сенсор основной камеры — с датчиком Samsung HPE Будущий флагман OnePlus 16 получит экран AMOLED с кадровой частотой 185 Гц, 200-мегапиксельную камеру и батарею емкостью 9000 мА·ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым