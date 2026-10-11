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9000 мАч, 200 Мп, камера Sony с оптическим зумом, 185 Гц и IP69K: все характеристики OnePlus 16 раскрыты за день до премьеры

9000 мАч, 200 Мп, камера Sony с оптическим зумом, 185 Гц и IP69K: все характеристики OnePlus 16 раскрыты за день до премьеры

Главный сенсор основной камеры — с датчиком Samsung HPE Будущий флагман OnePlus 16 получит экран AMOLED с кадровой частотой 185 Гц, 200-мегапиксельную камеру и батарею емкостью 9000 мА·ч.

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