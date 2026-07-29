Ген богатства и бедности: на что на самом деле влияет ДНК

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

Заголовки про «ген богатства» звучат убедительно: будто успех заложен в молекуле ДНК. Аспирант Научно-технологического университета «Сириус» Даниил Задорожный рассказал «Рамблеру» о том, что на самом деле показывают генетические исследования и почему уровень дохода нельзя объяснить одной только ДНК.