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Ген богатства и бедности: на что на самом деле влияет ДНК

Ген богатства и бедности: на что на самом деле влияет ДНК

Заголовки про «ген богатства» звучат убедительно: будто успех заложен в молекуле ДНК. Аспирант Научно-технологического университета «Сириус» Даниил Задорожный рассказал «Рамблеру» о том, что на самом деле показывают генетические исследования и почему уровень дохода нельзя объяснить одной только ДНК.

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