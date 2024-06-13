В Ивановской области увеличен размер единовременной выплаты молодым специалистам при трудоустройстве на предприятия АПК Мера поддержки предоставляется выпускникам колледжей и вузов, работающим на предприятиях агропромышленного комплекса региона.
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