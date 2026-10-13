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Аргументы и Факты

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Зеленский испортил отношения с Трампом: главная новость СВО 13 октября

Зеленский испортил отношения с Трампом: главная новость СВО 13 октября

Зеленский в очередной раз нахамил Трампу. Он возмутился, почему США заключают сделки по дизелю с Россией, а не с Украиной.

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