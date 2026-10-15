Вода с лимоном — не "волшебное средство" для похудения или детоксикации, а лишь элемент питьевого режима Употребление воды с лимоном натощак по утрам не способствует запуску жиросжигания и выведению токсинов из организма, заявила РИА Новости доцент кафедры диетологии университета Росбиотех Анастасия Лебедева.