Вода с лимоном — не "волшебное средство" для похудения или детоксикации, а лишь элемент питьевого режима Употребление воды с лимоном натощак по утрам не способствует запуску жиросжигания и выведению токсинов из организма, заявила РИА Новости доцент кафедры диетологии университета Росбиотех Анастасия Лебедева.
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