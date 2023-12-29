Фигурист Петр Чернышев поддержал выдвижение президента Путина на выборах в 2024 году

Президентские выборы проведут в марте следующего года Сегодня о своей поддержке решению Владимира Путина выдвинуться на выборах президента РФ в 2024 году высказался известный российский фигурист Петр Чернышев.
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