Театр абсурда

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Что общего между ПФР и МММ, объясняют эксперты

Что общего между ПФР и МММ, объясняют эксперты

автор - Патриот России Фото из открытых источников   Здравствуйте уважаемые читатели.

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Комментарии
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сергей
Это явно не справедливо , и преступно . Пе
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16 час.
Владимир Домнин
Смесь домыслов и фантазий. Читайте законы и будет вам счастье. ПФР действует по законам, которые приняла ЕР и подписал Путин. Если не по закону, а разворовывают, то всех руководителей правоохранительных органов вместе с Путиным под суд за соучастие в форме пособничества. "В Госдуме предложили передавать пенсию по наследству. Но парламентское большинство рекомендовало инициативу отклонить". У нас сейчас базовая и страховая часть, которые собственностью граждан не являются, а потому и не могут наследоваться. Никто не идет требовать передачи по наследству взносов по ОСАГО или ОМС, а суть та же.
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16 час.

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