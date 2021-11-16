Что общего между ПФР и МММ, объясняют эксперты

Владимир Домнин

Смесь домыслов и фантазий. Читайте законы и будет вам счастье. ПФР действует по законам, которые приняла ЕР и подписал Путин. Если не по закону, а разворовывают, то всех руководителей правоохранительных органов вместе с Путиным под суд за соучастие в форме пособничества. "В Госдуме предложили передавать пенсию по наследству. Но парламентское большинство рекомендовало инициативу отклонить". У нас сейчас базовая и страховая часть, которые собственностью граждан не являются, а потому и не могут наследоваться. Никто не идет требовать передачи по наследству взносов по ОСАГО или ОМС, а суть та же.