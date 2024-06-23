Марин Робу будет тренироваться с лучшим тяжелоатлетом мира

Молдавский тяжелоатлет Марин Робу, ставший 10-м спортсменом из нашей страны, прошедшим отбор на Олимпийские игры в Париже, проведет сборы в Грузии, где будет тренироваться с сильнейшим штангистом мира Лашей Талахадзе.
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