Марин Робу будет тренироваться с лучшим тяжелоатлетом мира

Молдавский тяжелоатлет Марин Робу, ставший 10-м спортсменом из нашей страны, прошедшим отбор на Олимпийские игры в Париже, проведет сборы в Грузии, где будет тренироваться с сильнейшим штангистом мира Лашей Талахадзе.