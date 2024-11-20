20+ человек, чья попытка устроиться на работу закончилась как в анекдоте

Пройти собеседование порой также не просто, как победить в странном квесте. Готовишься обсуждать опыт, карьерные планы, а оказывается, тебя могут спросить про то, кто ты по гороскопу или проверить на умение читать мысли начальства.
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