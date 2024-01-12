ВОЗ рассказал, что делать при стрессе

Сейчас очень волнительное время, и многие люди находятся в стрессе. Чтобы избежать стресса, попробуйте меньше смотреть телевизор и новости, говорит Мелита Вуйнович, специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России, передает ТАСС.