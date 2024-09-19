В Татарстане выделят 18,3 млн рублей на поддержку аккредитации ветеринарных лабораторий

В Татарстане выделят 18,3 млн рублей на господдержку аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной системе аккредитации Как сообщает Минфин РТ, средства выделяются в рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
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