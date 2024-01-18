Штаты выдали большую часть виз для участия делегации России в мероприятиях Совбеза ООН

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что большинство членов российской делегации получило визы для участия в предстоящих мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент The Moscow Post.
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