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Штаты выдали большую часть виз для участия делегации России в мероприятиях Совбеза ООН

Штаты выдали большую часть виз для участия делегации России в мероприятиях Совбеза ООН

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что большинство членов российской делегации получило визы для участия в предстоящих мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент The Moscow Post.

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