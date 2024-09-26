Россиянам назвали признаки скорой поломки автомобиля

В большинстве случаев современные автомобили уведомляют владельцев о неисправностях с помощью системы Check Engine, однако есть и другие сигналы о неполадках с транспортным средством, предупредил профессиональный подборщик и автоблогер Игорь Шагапов.
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