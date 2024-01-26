Трейдер Старт 2016
ГлавнаяНовостиВопросы-ОтветыРегламент конкурсаКурсы для трейдеров
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Трейдер Старт 2016

281 подписчик

Microsoft, Amazon и Alphabet попали под расследование американского регулятора

Microsoft, Amazon и Alphabet попали под расследование американского регулятора

Федеральная комиссия США по торговле (FTC) сообщила о начале расследований в отношении OpenAI, Microsoft, Alphabet, Amazon и Anthropic, требуя от них предоставить информацию о недавних инвестициях и партнерствах с участием компаний, занимающихся генеративным искусственным интеллектом, пишет Reuters.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх