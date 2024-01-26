Microsoft, Amazon и Alphabet попали под расследование американского регулятора

Федеральная комиссия США по торговле (FTC) сообщила о начале расследований в отношении OpenAI, Microsoft, Alphabet, Amazon и Anthropic, требуя от них предоставить информацию о недавних инвестициях и партнерствах с участием компаний, занимающихся генеративным искусственным интеллектом, пишет Reuters.
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