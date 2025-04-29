Ледовая переправа между Салехардом и Лабытнанги закрывается 2 мая

С 00:00 2 мая прекращает работу ледовая переправа через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги. Сообщение между городами будут осуществлять суда на воздушной подушке, рассказали в департаменте транспорта ЯНАО.
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