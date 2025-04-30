США с их госдолгом больше не могут субсидировать безопасность Европы – Уолтц

США с их госдолгом в размере $33 трлн больше не могут позволить себе субсидировать европейскую безопасность, такое заявление в интервью газете New York Post советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц.
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